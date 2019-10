MÄRKTE-Japans Börse knapp im Plus - Shanghai bröckelt ab

Tokio, 21. Okt (Reuters) - Hoffnungen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China stützen die asiatischen Börsen. Die Aussicht auf einen weiteren Akt im Brexit-Drama dämpfte die Kauflaune allerdings. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,3 Prozent auf 22.552 Punkt, während die Börse in Shanghai 0,4 Prozent auf 2927 Zähler verlor. Die USA und China äußerten sich am Wochenende zuversichtlich, das ausgehandelte Teil-Abkommen Mitte November zu unterzeichnen. Der chinesische Vize-Ministerpräsident und Chefunterhändler Liu He sagte, beide Seiten hätten in vielen Bereichen große Fortschritte gemacht. Anlagestratege Sean Darby von der Investmentbank Jefferies bezeichnete Lius Aussagen als ermutigend. Da viele Anleger zudem auf hohen Bargeldbeständen säßen, die bis zum Jahresende angelegt werden müssten, könne in den kommenden Wochen mit Kursgewinnen gerechnet werden. Vor diesem Hintergrund griffen Anleger erneut zu japanischen Chip-Werten, deren Geschäft stark vom Handel mit China abhängt. Die Aktien der japanischen Chip-Firmen Sumco und Screen Holdings waren mit 1820 und 7790 Yen zeitweise so teuer wie zuletzt vor gut einem Jahr. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.548,90 +0,3 Topix 1.628,60 +0,4 Shanghai 2.928,80 -0,3 CSI300 3.867,64 -0,1 Hang Seng 26.711,36 +0,0 Kospi 2.064,29 +0,2 Euro/Dollar 1,1153 Pfund/Dollar 1,2918 Dollar/Yen 108,53 Dollar/Franken 0,9860 Dollar/Yuan 7,0746 Dollar/Won 1.173,70 (Reporter: Stanley White, Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)