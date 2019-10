MÄRKTE-Hoffnung in Zollstreit stützt Asiens Börsen - Feiertag in Japan

Frankfurt/Sydney, 22. Okt (Reuters) - Optimismus im Zollstreit zwischen den USA und China hat am Dienstag den asiatischen Aktienmärkten zu leichten Gewinnen verholfen. Der chinesische Vize-Außenminister Le Yucheng sagte am Dienstag, beide Seiten hätten einige Fortschritte in den Gesprächen gemacht. Solange sie sich gegenseitig respektierten, sei kein Problem zu groß, um gelöst zu werden. Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich am Montag zuversichtlich geäußert. Allerdings war der Börsenhandel wegen des Feiertags in Japan dünn, und viele Investoren hielten sich wegen der andauernden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit zurück. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan legte 0,4 Prozent zu. In Südkorea notierten die Kurse ein Prozent höher. Der chinesische CSI300 gab dagegen 0,2 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.936,62 -0,1 CSI300 3.873,64 -0,2 Hang Seng 26.768,48 +0,2 Kospi 2.085,12 +1,0 Euro/Dollar 1,1154 Pfund/Dollar 1,2973 Dollar/Yen 108,59 Dollar/Franken 0,9861 Dollar/Yuan 7,0744 Dollar/Won 1.170,40 (Reporter: Wayne Cole und Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)