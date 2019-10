MÄRKTE-Börse Shanghai bröckelt ab - Tokio im Aufwind

Frankfurt/Tokio, 23. Okt (Reuters) - Schwindende Hoffnungen auf frische Konjunkturhilfen der chinesischen Notenbank setzen der Börse Shanghai zu. Sie verlor am Mittwoch 0,3 Prozent auf 2946 Punkte. Die jüngsten Konjunkturdaten seien zwar etwas schlechter als erwartet ausgefallen, aber nicht schlecht genug für eine deutliche Lockerung der Geldpolitik, sagte Analyst Gerry Alfonso beim Brokerhaus Shenwan Hongyuan. Der japanische Nikkei-Index setzte seine Rally dagegen fort und gewann 0,3 Prozent auf 22.625 Zähler. Kursverluste der Chipwerte verhinderten ein größeres Plus. So verloren die die Halbleiterindustrie-Zulieferer Rohm und Tokyo Electron jeweils etwa vier Prozent, nachdem der US-Chiphersteller Texas Instruments einen Umsatz- und Gewinnrückgang bekanntgegeben hatte. Dessen Titel waren im nachbörslichen US-Handel um knapp zehn Prozent eingebrochen. Unter Verkaufsdruck stand auch Softbank mit einem Kursminus von 2,5 Prozent. Nach dem geplatzten Börsengang von WeWork übernimmt der japanische Technologiekonzern den Büroraum-Vermieter für zehn Milliarden Dollar. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.625,38 +0,3 Topix 1.638,14 +0,6 Shanghai 2.948,13 -0,2 CSI300 3.881,44 -0,4 Hang Seng 26.546,17 -0,9 Kospi 2.080,56 -0,4 Euro/Dollar 1,1126 Pfund/Dollar 1,2868 Dollar/Yen 108,37 Dollar/Franken 0,9889 Dollar/Yuan 7,0829 Dollar/Won 1.172,00 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)