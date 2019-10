MÄRKTE-Techwerte stützen japanische Börse - Softbank im Minus

Frankfurt/Tokio, 24. Okt (Reuters) - Ermutigt von einem zuversichtlichen Ausblick des US-Konzerns Microsoft haben die Anleger am Donnerstag auch bei Technologiewerten in Japan zugegriffen. Die Microsoft-Aussagen weckten Hoffnungen auf eine gute Bilanzsaison. Vor allem die Kursgewinne bei japanischen Halbleiterwerten stützten den Nikkei, der 0,6 Prozent auf 22.751 Zähler gewann. Das war der höchste Stand seit rund einem Jahr. Die Papiere des Chipkonzerns Tokyo Electron gewannen 2,2 Prozent. Auf der Verliererseite standen erneut die Papiere des Technologieinvestors Softbank mit einem Abschlag von knapp drei Prozent. Auf den Papieren lasteten Sorgen um die finanzielle Lage des Konzerns, nachdem er mit einer Finanzspritze dem Bürovermieter WeWork aus der Patsche geholfen hatte. Der Index in Shanghai verlor 0,2 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.750,60 +0,6 Topix 1.643,74 +0,3 Shanghai 2.939,16 -0,1 CSI300 3.868,34 -0,1 Hang Seng 26.731,82 +0,6 Kospi 2.085,66 +0,2 Euro/Dollar 1,1133 Pfund/Dollar 1,2923 Dollar/Yen 108,59 Dollar/Franken 0,9903 Dollar/Yuan 7,0698 Dollar/Won 1.172,73 (Reporterin: Myria Mildenberger; redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)