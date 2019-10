MÄRKTE-Asiens Börsen im Plus - Hoffen auf Fed-Zinssenkung

Frankfurt/Shanghai, 25. Okt (Reuters) - In der Hoffnung auf Konjunkturstützen der US-Notenbank Fed haben Anleger in Asien zum Wochenschluss zu Aktien gegriffen. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent fester aus dem Handel bei knapp 22.800 Punkten. Der Index der wichtigsten Aktien in Shanghai und Shenzhen legte 0,5 Prozent zu. Am Finanzmarkt wird damit gerechnet, dass die Fed die Zinsen in der kommenden Woche zum dritten Mal in diesem Jahr senkt. "Es geht weniger um das Ob, sondern vor allem um die Frage, ob sie bei Tempo und Ausmaß weiterer Schritte signalisiert", sagte Kay Van-Petersen, Stratege bei der Saxo Bank in Singapur. Auch die Bank von Japan entscheidet in der kommenden Woche über ihren Kurs. Es wird mit einem knappen Ergebnis gerechnet; Insidern zufolge tendiert sie aber dazu, ihren Kurs beizubehalten. Die EZB hatte am Donnerstag ihre Geldpolitik nicht angetastet. Ihr Chef Mario Draghi hatte bei seiner letzten Pressekonferenz im Amt aber an seine Nachfolgerin appelliert, in den Bemühungen, die Wirtschaft in der Euro-Zone anzukurbeln, nicht nachzulassen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.799,81 +0,2 Topix 1.648,44 +0,3 Shanghai 2.952,21 +0,4 CSI300 3.891,85 +0,6 Hang Seng 26.729,80 -0,3 Kospi 2.086,73 +0,1 Euro/Dollar 1,1107 Pfund/Dollar 1,2857 Dollar/Yen 108,64 Dollar/Franken 0,9924 Dollar/Yuan 7,0669 Dollar/Won 1.173,20 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)