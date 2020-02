MÄRKTE-Börse Seoul wegen Coronavirus auf Talfahrt - Shanghai stabil

Frankfurt/Tokio, 24. Feb (Reuters) - Die rasche Ausbreitung des Coronavirus in Südkorea hat zum größten Kursrutsch der dortigen Börse seit eineinhalb Jahren geführt. Der Leitindex Kospi fiel am Montag zeitweise um knapp vier Prozent auf ein Zweieinhalb-Monats-Tief von 2079,03 Punkten. Die Börse Shanghai notierte nur knapp im Minus bei 3030 Zählern. Hier stabilisierte das erneute Bekenntnis des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu Konjunkturhilfen die Kurse. Die japanischen Aktienmärkte blieben wegen eines Feiertages geschlossen. "Wenn sich die Verbreitung nicht verlangsamt, könnte dies die südkoreanische Wirtschaft bis ins zweite Quartal hinein ernsthaft belasten", warnte Choi Seok-won, Chef-Analyst des Brokerhauses SK Securities. Vor allem ausländische Investoren zögen sich zurück. Dies setzte dem Elektronikkonzern Samsung und dem Chip-Hersteller SK Hynix zu, deren Aktien bis zu vier Prozent abrutschten. Die Papiere von i-Scream Edu stiegen dagegen um gut 21 Prozent auf ein Rekordhoch von 16.000 Won. Damit verteuerten sich die Aktien des Anbieters von Online-Kursen binnen einer Woche um mehr als die Hälfte. Auslöser der aktuellen Rally war die Ankündigung des südkoreanischen Bildungsministers, das neue Schulhalbjahr werde eine Woche später als geplant beginnen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.031,54 -0,3 CSI300 4.132,81 -0,4 Hang Seng 26.863,39 -1,6 Kospi 2.079,04 -3,9 Euro/Dollar 1,0809 Pfund/Dollar 1,2952 Dollar/Yen 111,52 Dollar/Franken 0,9812 Dollar/Yuan 7,0345 Dollar/Won 1.219,94 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)