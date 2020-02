MÄRKTE-Ausverkauf in Asien hält an - Coronavirus belastet

Frankfurt/Sydney, 25. Feb (Reuters) - Die Anleger in Japan sind nach dem weltweiten Ausverkauf zu Wochenbeginn in Deckung gegangen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index brach am Dienstag um 3,3 Prozent ein auf 22.605,41 Punkte, das ist der stärkste Rückgang seit Dezember 2018. Am Montag war die Börse in Tokio wegen eines Feiertags geschlossen. In China setzte sich der Kursrutsch fort. Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien und anderen Ländern außerhalb Asiens schürte bei Investoren die Furcht vor einer weltweiten Pandemie, die das globale Wirtschaftswachstum schwer belasten könnte. "Sollten die Reisebeschränkungen und Unterbrechungen der Lieferketten noch länger andauern, könnten die Auswirkungen auf das weltweite Wachstum größer und andauernder sein", sagte Jonas Glotermann, Experte beim Finanzdienstleister Capital Economics. Gestützt wurde die Stimmung jedoch Händlern zufolge von einem Bericht des "Wall Street Journal" über eine mögliche Impfung gegen das Coronavirus, auch wenn die ersten klinischen Studien nicht vor April beginnen und die Ergebnisse nicht vor Juli oder August vorliegen dürften. Der südkoreanische Leitindex legte 1,2 Prozent zu, der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte außerhalb Japans notierte kaum verändert. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.605,41 -3,3 Topix 1.618,26 -3,3 Shanghai 3.012,63 -0,6 CSI300 4.120,18 -0,3 Hang Seng 26.858,74 +0,1 Kospi 2.103,61 +1,2 Euro/Dollar 1,0850 Pfund/Dollar 1,2938 Dollar/Yen 110,82 Dollar/Franken 0,9795 Dollar/Yuan 7,0112 Dollar/Won 1.211,49 (Reporter: Wayne Cole, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)