MÄRKTE-Angst vor Pandemie drückt Asien-Börsen weiter nach unten

* Schnäppchenjäger verhindern größere Kursverluste in Japan * Sorge vor Absage der Olympischen Spiele in Tokio Frankfurt/Tokio, 26. Feb (Reuters) - Die Angst vor einer globalen Ausbreitung des Coronavirus mit massiven Folgen für die Weltwirtschaft drückt weiter auf die Kurse an den asiatischen Börsen. In Japan fiel der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 22.426 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Monaten. Schnäppchenjäger verhinderten noch höhere Kursverluste. Anleger machten sich verstärkt Sorgen, dass die Olympischen Spiele in Tokio wegen des Virus abgesagt werden könnten. Nachdem die US-Gesundheitsbehörden vor einem Ausbruch in den Vereinigten Staaten warnten, hatte zuvor bereits die Wall Street den vierten Tag in Folge Verluste verbucht. "Was wir sehen, ist, dass die Aktienmärkte aufholen", sagte Michael McCarthy, Chefmarktstratege bei CMC Markets in Sydney. "Andere Vermögensmärkte geben seit Wochen Warnsignale. Ein korrigierender Auftrieb bei Aktien ist möglich, aber wir haben immer noch eine Menge Abwärtsdynamik." Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht mittlerweile davon aus, dass die Epidemie in China ihren Höhepunkt erreicht habe. Aber die Sorge, dass sich die Ausbreitung des Virus in anderen Ländern beschleunigt, dürfte die Investoren weiter auf Trab halten. Die Börse in Shanghai gab 0,8 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen büßte 1,2 Prozent ein. In Südkorea gab der Index nach einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen 1,3 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans trat auf der Stelle. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.426,19 -0,8 Topix 1.606,17 -0,8 Shanghai 2.987,93 -0,8 CSI300 4.073,02 -1,2 Hang Seng 26.672,61 -0,8 Kospi 2.076,77 -1,3 Euro/Dollar 1,0867 Pfund/Dollar 1,2980 Dollar/Yen 110,42 Dollar/Franken 0,9762 Dollar/Yuan 7,0234 Dollar/Won 1.216,26