MÄRKTE-Aktienkurse in Asien sacken ab - Furcht vor Corona-Pandemie

Frankfurt/Singapur, 27. Feb (Reuters) - Die Furcht vor einer weltweiten Coronavirus-Pandemie hat die Anleger in Asien tief verunsichert. Die Kurse an den Aktienmärkten in Tokio, Hongkong und Shanghai weiteten ihre Verluste der Vortage aus. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 2,1 Prozent schwächer bei 21.948 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf bis auf 21.844 Stellen und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2019 gefallen war. Seit Wochenauftakt hat die Tokioter Börse mehr als sechs Prozent verloren. Der Hongkonger Hang Seng gab 0,6 Prozent nach, die Börse in Seoul 1,1 Prozent. "Bis vergangene Woche war der Markt ruhig, weil Notenbanken und Regierungen zur Rettung bereitstanden", sagte Desh Peramunetilleke, Stratege beim Finanzdienstleister Jefferies. "Die steigenden Infektionszahlen über China hinaus erhöhen aber das Risiko, dass es zu einer Pandemie kommt. Die Gewinnerwartungen spiegeln das im Moment noch nicht wider und könnten deswegen weiter gesenkt werden." US-Behörden hatten es zuletzt als wahrscheinlich bezeichnet, dass der Ausbruch des neuartigen Virus als Pandemie eingestuft wird. Zuletzt war es in immer mehr Ländern außerhalb Chinas zu Infektionen gekommen, auch in Deutschland. Analysten haben wegen der Lungenkrankheit ihre Konjunkturprognosen gesenkt. "Es gibt keinen vergleichbaren Schock, durch den die Welt seit dem Ende der Bretton-Woods-Zeit gegangen ist", sagte Alan Ruskin, Experte bei der Deutschen Bank. Anleger brachten nun ihr Geld in Sicherheit und griffen zu Anleihen. Die Rendite der zehnjährigen US-Papiere fielen unter die Schwelle von 1,3 Prozent und lagen damit so tief wie nie zuvor. "Ich denke, der Markt drängt die Fed dazu, die Zinsen zu senken", sagte Stuart Oakley, Devisenexperte bei der Investmentbank Nomura. "Es ist eine Flucht in Qualität. Die Nachrichten lösen überall eine Massenhysterie aus, es herrscht Endzeitstimmung, und deswegen ziehen sich die Leute aus dem Risiko zurück und flüchten in sichere Häfen, der größte von ihnen sind die zehnjährigen US-Papiere." Lediglich in China notierten die Kurse kaum verändert. Dort zeichnet sich ab, dass das Schlimmste überstanden ist und die Bemühungen greifen, die Krankheit in den Griff zu bekommen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.948,23 -2,1 Topix 1.568,06 -2,4 Shanghai 2.986,19 -0,1 CSI300 4.079,04 +0,2 Hang Seng 26.533,40 -0,6 Kospi 2.054,89 -1,1 Euro/Dollar 1,0912 Pfund/Dollar 1,2930 Dollar/Yen 110,11 Dollar/Franken 0,9733 Dollar/Yuan 7,0115 Dollar/Won 1.215,75