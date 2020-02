MÄRKTE-Ausverkauf an Asiens Börsen geht weiter

Frankfurt/Tokio, 28. Feb (Reuters) - Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie fliehen immer mehr Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten. Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um 3,7 Prozent auf 21.143 Punkte. Das ist der größte Tagesverlust seit gut einem Jahr. Die Börse Shanghai büßte ähnlich viel auf 2880 Zähler ein. "Wir müssen nicht auf Konjunkturdaten warten, um zu sehen wie stark die Wirtschaft leidet", sagte Volkswirt Tomoaki Shishido von der Investmentbank Nomura. Man brauche sich nur den Einbruch der Buchungszahlen der Fluggesellschaften oder Hotels anzuschauen. "Die Belastung durch das Coronavirus wird eindeutig größer sein als durch den Zollstreit zwischen den USA und China." Daher rechne er fest mit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed im kommenden Monat. Aus den Depots flogen vor allem Aktien konjunkturabhängiger Unternehmen aus der Technologie- und Automobilbranche. So verloren die Titel von TDK oder Honda jeweils etwa vier Prozent. Vorläufigen Daten des Anbieters Refinitiv zufolge zogen ausländische Investoren in der abgelaufenen Woche umgerechnet rund zwei Milliarden Euro aus südkoreanischen Standardwerten ab. Dies sei der größte Rückgang seit achteinhalb Jahren. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.142,96 -3,7 Topix 1.510,87 -3,7 Shanghai 2.880,30 -3,7 CSI300 3.940,05 -3,6 Hang Seng 26.044,83 -2,7 Kospi 1.987,01 -3,3 Euro/Dollar 1,0994 Pfund/Dollar 1,2868 Dollar/Yen 108,95 Dollar/Franken 0,9670 Dollar/Yuan 7,0041 Dollar/Won 1.213,39 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)