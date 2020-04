MÄRKTE-Japans Börse im Rückwärtsgang - Shanghai stabil

Frankfurt/Tokio, 09. Apr (Reuters) - Wegen der Verunsicherung über die Folgen der Coronavirus-Pandemie bleiben Asien-Anleger vorsichtig. Der japanische Nikkei-Index bröckelte am Donnerstag auf 19.308 Punkte ab. Die Börse Shanghai hielt sich dagegen wie zahlreiche weitere aus der Region knapp im Plus bei 2830 Zählern. "Es gibt zwar Anzeichen, dass die Zahl der Neuinfektionen sich ihrem Höhepunkt nähert", sagte Masayuki Kichikawa, Chef-Anlagestratege vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. "Wir müssen aber vorsichtig sein, denn es handelt sich nicht um ein wirtschaftliches Problem, sondern eher um eine Naturkatastrophe. Die sind schwieriger vorherzusagen." Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählte Bic Camera. Die Aktien des Elektronikhändlers brachen um mehr als neun Prozent ein. Das ist der größte Tagesverlust seit etwa elf Jahren. Wegen der Corona-Krise strich das Unternehmen seine Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr zusammen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.331,76 -0,1 Topix 1.416,98 -0,6 Shanghai 2.828,37 +0,5 CSI300 3.796,52 +0,4 Hang Seng 24.096,55 +0,5 Kospi 1.831,88 +1,4 Euro/Dollar 1,0844 Pfund/Dollar 1,2364 Dollar/Yen 108,91 Dollar/Franken 0,9728 Dollar/Yuan 7,0687 Dollar/Won 1.221,34 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)