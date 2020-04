MÄRKTE-Neue Fed-Hilfen geben auch Tokioter Börse Auftrieb

Tokio, 10. Apr (Reuters) - Gestützt auf positive Vorgaben aus den USA hat die Tokioter Börse am Freitag zugelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte schloss 0,8 Prozent im Plus bei 19.498 Punkten. Im Wochenverlauf verzeichnete er einen Zuwachs von 9,4 Prozent und damit die zweitbeste Woche seit Dezember 2009. Der breiter gefasste Topix gewann 0,9 Prozent auf 1430 Zähler. Neue billionenschwere Wirtschaftshilfen der US-Notenbank Federal Reserve zur Bewältigung der Corona-Krise hatten die Kurse an der Wall Street vor dem langen Osterwochenende angetrieben. Sie hievten in Tokio vor allem Finanzwerte nach oben. So verteuerten sich die Aktien von Mitsubishi UFJ Financial Group(MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) und Mizuho Financial Group zwischen 3,6 und und 4,4 Prozent. Die chinesische Börse in Shanghai gab dagegen ein Prozent nach. Hier lasteten trübe Konjunkturdaten im Zuge der Coronavirus-Krise auf der Stimmung. Die Hoffnung auf weitere staatliche Konjunkturhilfen stützte aber die Kurse. Der Markt in Südkorea büßte 1,3 Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.498,50 +0,8 Topix 1.430,04 +0,9 Shanghai 2.796,63 -1,0 CSI300 3.769,18 -0,6 Hang Seng Kein Handel Kospi 1.860,70 +1,3 Euro/Dollar 1,0943 Pfund/Dollar 1,2472 Dollar/Yen 108,38 Dollar/Franken 0,9659 Dollar/Yuan 7,0380 Dollar/Won 1.210,95 (Reporter: Tomo Uetake; bearbeitet von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.)