MÄRKTE-Asiens Börsen im Plus - China-Daten heben Stimmung

Frankfurt/Sydney, 14. Apr (Reuters) - Ein überraschend geringer Rückgang der chinesischen Exporte hat am Dienstag für gute Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten gesorgt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 3,1 Prozent fester bei 19.638,81 Punkten aus dem Handel. Die chinesischen Exporte schrumpften im März zwar um 6,6 Prozent, Fachleute hatten aber mit einem mehr als doppelt so starken Rückgang gerechnet. Auch bei den Einfuhren fiel das Minus bei weitem nicht so stark aus wie befürchtet. Analysten verwiesen zudem darauf, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in wichtigen Ländern zurückgeht. Dennoch sei es noch nicht zu früh für Entwarnung an den Finanzmärkten. "Auch wenn eine Reihe von Risiken schwindet, ist die Gefahr nicht vorbei, weil das Loch in der Wirtschaft tiefer ist als wir zunächst gedacht haben", sagte Matthew Sherwood, Analyst beim Finanzdienstleister Perpetual. "Ohne einen Impfstoff fragen wir uns ernsthaft, wie sehr die Wirtschaft wieder geöffnet werden kann, ohne dass es zu steigenden Neuinfektionen kommt." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.638,81 +3,1 Topix 1.433,51 +2,0 Shanghai 2.817,75 +1,3 CSI300 3.809,95 +1,5 Hang Seng 24.500,29 +0,8 Kospi 1.857,31 +1,7 Euro/Dollar 1,0932 Pfund/Dollar 1,2550 Dollar/Yen 107,67 Dollar/Franken 0,9654 Dollar/Yuan 7,0468 Dollar/Won 1.216,91 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)