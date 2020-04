WDHLG-MÄRKTE-Asiatische Aktienmärkte rutschen ab

(Technische Wiederholung ohne Änderung des Inhalts)

Syndey/New York, 15. Apr (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch trotz Gesprächen über vorsichtige Lockerungen in einigen Ländern zur Ankurbelung der Wirtschaft ins Minus gerutscht. Warnungen vor der schlimmsten globalen Rezession seit den 30er Jahren unterstrichen den wirtschaftlichen Schaden, den der Coronavirus-Ausbruchs bislang angerichtet hat. Auch Chinas Senkung des wichtigen mittelfristigen Zinssatzes auf Rekordtief, gab den Börsen nicht den nötigen Schwung. “Die Abflachung von Infektionskurven und die Gedanken an mehr Stimulus gibt allen Auftrieb”, sagte Stephen Innes, Chef-Global Marktstratege bei AxiCorp. “Allerdings könnte das Bild trügerisch sein, da sich hinter den Schlagzeilen ein Sturm zusammenbraut - was darauf hindeutet, dass es noch viel zu befürchten gibt.” Selbst als einige US-Bundesstaaten eine Lockerung der Beschränkungen in Betracht gezogen hatten, stieg die Zahl der Todesopfer des Landes um mindestens 2.228, laut einer Reuters-Zählung ein Ein-Tages-Rekord.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 19.521 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1435 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,10 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0533 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9607 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0976 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0548 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2607 Dollar. (Reporter: Wayne Cole und Koh Gui Qing Geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)