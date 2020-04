MÄRKTE-Gewinnmitnahmen drücken Asiens Börsen ins Minus

Frankfurt/Tokio, 15. Apr (Reuters) - Nach den jüngsten Kursgewinnen machen einige Asien-Anleger Kasse. Der japanische Nikkei-Index fiel am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 19.500 Punkte, und die Börse Shanghai bröckelte trotz einer erneuten Zinssenkung der chinesischen Notenbank auf 2819 Zähler ab. "Nachlassende Infektionsraten und die Hoffnung auf weitere Hilfspakete haben die Kurse durch die Bank angehoben", sagte Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp. "Der positive Anschein kann aber täuschen, denn im Hintergrund brauen sich dunkle Wolken zusammen. Es gibt immer noch eine Menge, um das man sich Sorgen machen muss." So erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) wegen der Coronavirus-Pandemie die größte weltweite Rezession seit der Großen Depression der 1930er Jahre. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählte UUUM mit einem Kursminus von knapp neun Prozent. Der Manager von Youtube-Stars und Internet-Influencern halbierte sein Gewinnziel für das auslaufende Geschäftsjahr 2019/2020. Pharmawerte blieben dagegen gefragt. So erreichten die Titel von Chugai ein Rekordhoch von 14.360 Yen. Die Papiere der Apotheken-Kette Welcia waren mit 8250 Yen ebenfalls so teuer wie nie. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.499,55 -0,7 Topix 1.434,07 +0,0 Shanghai 2.818,86 -0,3 CSI300 3.806,76 -0,5 Hang Seng 24.295,49 -0,6 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,0966 Pfund/Dollar 1,2587 Dollar/Yen 107,03 Dollar/Franken 0,9617 Dollar/Yuan 7,0565 Dollar/Won 1.215,34 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)