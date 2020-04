MÄRKTE-Wirtschaftskollaps schlägt Asiens Anlegern auf den Magen

Singapur/Frankfurt, 16. Apr (Reuters) - Die massiven wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie schlagen den Anlegern in Fernost schwer auf den Magen. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 1,3 Prozent schwächer bei 19.290,20 Punkten aus dem Handel. Auch in China gaben die Kurse nach. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet für 2020 erstmals seit 60 Jahren damit, dass Asiens Wirtschaft nicht wächst, weil Exportmärkte wegbrechen und die drastischen Einschränkungen in den Ländern den Konsum abwürgen. Am Freitag werden die Daten zur Wirtschaftsleistung in China erwartet; es wird mit dem ersten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in der Geschichte der Volksrepublik gerechnet. "Den Märkten gehen die guten Nachrichten zum Handeln aus", sagte Kyle Rodda, Analyst beim Brokerhaus IG Markets. "Sie wetten weiterhin darauf, dass die weltweite Wirtschaft aus der ganzen Sache mit Schwung herauskommt, aber die Schwierigkeit ist, dass keiner mit irgendeiner Sicherheit sagen kann, wie es wirklich kommt." Gefragt waren sichere Häfen; der Dollar weitete seine Gewinne vom Vortag aus. Zum Yen kostete er mit 107,76 Yen 0,3 Prozent mehr als am Donnerstag. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.290,20 -1,3 Topix 1.422,24 -0,8 Shanghai 2.814,53 +0,1 CSI300 3.794,47 -0,1 Hang Seng 23.975,62 -0,7 Kospi 1.857,53 +0,0 Euro/Dollar 1,0888 Pfund/Dollar 1,2488 Dollar/Yen 107,77 Dollar/Franken 0,9662 Dollar/Yuan 7,0762 Dollar/Won 1.228,32 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)