MÄRKTE-Ölpreisverfall setzt Asien-Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 22. Apr (Reuters) - Angesichts der Turbulenzen am Ölmarkt haben sich die Anleger an den asiatischen Börsen am Mittwoch nicht aus der Deckung getraut. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,7 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief von 19.137 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent. Der Nachfrageeinbruch wegen der Coronavirus-Pandemie setzt dem Ölpreis weiter zu. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent war am Mittwoch mit rund 16 Dollar so billig wie seit 1999 nicht mehr. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel unter 11 Dollar je Barrel. Zum Wochenanfang war der Ölpreis in den USA erstmals in seiner Geschichte unter null Dollar gestürzt. Anleger ließen deswegen weierhin die Finger von riskanteren Anlagen wie Aktien. Strategin Naoya Oshikubo vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Trust hob hervor, dass an den US-Börsen zuletzt auch Titel wie Amazon unter Druck geraten warten, die in Zeiten der Coronakrise eigentlich als Profiteure gelten. "Das ist ein beunruhigendes Zeichen", sagte Strategin Naoya Oshikubo vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Trust. Zudem guckten die Anleger mit bangen Blicken auf die anstehenden Firmenbilanzen. "Die Einnahmen einiger Unternehmen in Einzelhandel und Gastronomie sind auf Null gesunken. Andere Sektoren wie das Gesundheitswesen und die IT-Branche können immer noch gut abschneiden, aber insgesamt gibt es eine Menge Risiken", sagte Marktanalyst Yutaka Masushima vom Broker Monex Securities. In China präsentierten sich die Börsen etwas stabiler. Der Index in Shanghai lag 0,4 Prozent höher. "Die Panik ist vorbei, da die Pandemie allmählich unter Kontrolle gebracht wird und die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder aufgenommen werden, aber die Investoren sind immer noch vorsichtig", sagte Analyst Tian Weidong vom Handelshaus Kaiyuan Securities. "Solange die Schulen nicht geöffnet sind und die Kinos noch geschlossen sind, wird sich die Wirtschaft wahrscheinlich nicht vollständig erholen". Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.137,95 -0,7 Topix 1.406,90 -0,6 Shanghai 2.837,65 +0,4 CSI300 3.829,99 +0,6 Hang Seng 23.869,69 +0,3 Kospi 1.896,15 +0,9 Euro/Dollar 1,0866 Pfund/Dollar 1,2306 Dollar/Yen 107,61 Dollar/Franken 0,9688 Dollar/Yuan 7,0806 Dollar/Won 1.232,35