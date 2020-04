MÄRKTE-Konjunkturhilfen geben asiatischen Börsen Aufwind

Frankfurt/Tokio, 23. Apr (Reuters) - Die asiatischen Börsen sind am Donnerstag der Wall Street nach oben gefolgt. Billionenschwere Konjunkturhilfen für die US-Wirtschaft und eine Stabilisierung der Ölpreise beruhigten die Nerven der Anleger. An der Börse in Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,5 Prozent auf 19.429 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index zog 1,4 Prozent an. Die Geldspritzen der Regierungen und Zentralbanken weltweit könnten nach Ansicht von Strategen die Märkte aus ihrem Tief holen. "Investoren haben bedeutende Cash-Positionen aufgebaut, die darauf hindeuten, dass der Ausverkauf hinter uns liegt und die Investoren über genügend trockenes Pulver verfügen, um von attraktiv bewerteten Risikoanlagen zu profitieren", Seema Shah, Chefstrategin beim Vermögensverwalter Principal Global Investors. Allerdings habe sich jüngste Erholung stark auf die großen Tech-Werte konzentriert. Das zeige, dass die Investoren noch nicht optimistisch genug nach vorne schauten. Am Donnerstag gingen in Tokio die in den vergangenen Wochen besonders stark gebeutelten Werte auf Erholungskurs. Aktien der Werbefirma Dentsu kletterten um 6,6 Prozent, Titel des Einzelhandelskonzerns J.Front Retailing gewannen 8,3 Prozent. Die Aktien des Arzneimittelherstellers Eisai gaben hingegen neun Prozent nach. Der US-Konzern Biogen drückt beim gemeinsam entwickelten experimentellen Alzheimer-Medikament auf die Bremse. Der Antrag auf Marktzulassung verzögere sich, da mehr Zeit für die Vorbereitung der Daten vor der Einreichung benötigt werde. In China notierte die Börse in Shanghai kaum verändert. Anleger zweifelten daran, dass eine Rezession vermieden werden kann. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.429,44 +1,5 Topix 1.425,98 +1,4 Shanghai 2.845,37 +0,1 CSI300 3.840,18 +0,0 Hang Seng 24.050,51 +0,7 Kospi 1.914,73 +1,0 Euro/Dollar 1,0817 Pfund/Dollar 1,2346 Dollar/Yen 107,81 Dollar/Franken 0,9720 Dollar/Yuan 7,0718 Dollar/Won 1.228,57 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Hans-Edzard Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)