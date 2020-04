MÄRKTE-Asiens Anleger zweifeln an raschem Ende der Corona-Krise

Frankfurt/Tokio, 24. Apr (Reuters) - Zweifel an der raschen Entwicklung eines Corona-Medikaments und ernüchternde Konjunkturdaten aus den USA haben zum Wochenschluss den asiatischen Anlegern die Stimmung verhagelt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent schwächer bei 19.262 Zählern aus dem Handel. Auf Wochensicht liegt er damit 3,2 Prozent im Minus. Auch in China gaben die Kurse nach. Auf die Stimmung drückte ein Bericht über enttäuschende Testergebnisse beim Medikament Remdesivir des US-Unternehmens Gilead in einer Studie in China zur Behandlung von Covid-19. Gilead erklärte, die Studie sei wegen mangelnder Teilnehmerzahl vorzeitig abgebrochen worden und daher statistisch nicht aussagekräftig. Dass Berichte über Corona-Medikamente so starke Bewegungen am Markt auslösten, sei ein Anzeichen dafür, wie sehr Investoren nach Anzeichen suchen, wann die Krise vorbei sei, sagte Tim Ghriskey, Chefstratege beim Vermögensberater Inverness Counsel. "Jede schlechte Nachricht dürfte den Markt erschüttern." Die Pandemie lässt die Wirtschaft weltweit einbrechen. In den USA fiel die Geschäftstätigkeit im April auf ein Rekordtief, auch in Asien und Europa sieht es düster aus. In Deutschland wird am Vormittag der Ifo-Index vorgelegt, Experten rechnen auch hier mit einem Einbruch. Um die US-Wirtschaft am Leben zu erhalten, gab das US-Repräsentantenhaus am Donnerstag grünes Licht für ein weiteres 484 Milliarden Dollar schweres Hilfsprogramm. US-Präsident Donald Trump erklärte, es sei möglich, dass die Abstandsregeln bis zum Sommer verlängert werden müssten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.262,00 -0,9 Topix 1.421,29 -0,3 Shanghai 2.809,31 -1,0 CSI300 3.796,40 -0,9 Hang Seng 23.851,39 -0,5 Kospi 1.890,19 -1,3 Euro/Dollar 1,0759 Pfund/Dollar 1,2333 Dollar/Yen 107,62 Dollar/Franken 0,9773 Dollar/Yuan 7,0861 Dollar/Won 1.235,36 (Reporterin: Stanley White, geschrieben von Christina Amann redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)