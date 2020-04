MÄRKTE-Neue Konjunkturhilfen geben Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 27. Apr (Reuters) - Neue Geldspritzen der Bank von Japan (BoJ) heben die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten. Börsianer spekulierten am Montag außerdem auf ein zusätzliches Konjunkturpaket der chinesischen Regierung. Die Entspannung in der Coronavirus-Krise gab den Kursen ebenfalls Schub. Der japanische Nikkei-Index stieg um 2,7 Prozent auf 19.783 Punkte, die Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 2821 Zähler. Die japanische Zentralbank weitet ihre Käufe von Geldmarktpapieren und Firmenanleihen auf umgerechnet 171 Milliarden Euro aus. Im Vergleich zum Volumen der bislang eingesammelten Staatsanleihen sei dies aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Der BoJ mangele es inzwischen an Feuerkraft. Am japanischen Aktienmarkt gehörte Advantest mit einem Kursplus von 8,4 Prozent zu den Favoriten. Der Chip-Tester stellte für das laufende Quartal einen gut 14-prozentigen Anstieg des operativen Gewinns in Aussicht. Selbst in diesen schwierigen Zeiten wolle das Unternehmen seinen Marktanteil ausbauen, lobte Analyst Masahiro Nakanomyo von der Investmentbank Jefferies. Die Titel von Denso fielen dagegen um 2,4 Prozent, nachdem der Autozulieferer seine Ziele für das angelaufene Geschäftsjahr 2020/2021 gekappt hatte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.783,22 +2,7 Topix 1.447,25 +1,8 Shanghai 2.820,99 +0,4 CSI300 3.826,96 +0,8 Hang Seng 24.279,36 +1,9 Kospi 1.923,37 +1,8 Euro/Dollar 1,0849 Pfund/Dollar 1,2439 Dollar/Yen 107,14 Dollar/Franken 0,9716 Dollar/Yuan 7,0754 Dollar/Won 1.226,53 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)