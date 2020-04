MÄRKTE-Verhaltene Zuversicht an Asiens Börsen

* Aussicht auf Lockerungen sorgen für Optimismus * Ölpreis weiter unter Druck * Sorge vor zweiter Infektionswelle Frankfurt/Tokio, 28. Apr (Reuters) - Die Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag überwiegend leicht zugelegt. Ein erneuter Rückgang der Ölpreise versetzte der Zuversicht aber einen Dämpfer. Investoren setzen ihre Hoffnungen auf die Lockerung der Corona-Einschränkungen in vielen Ländern. Allerdings gibt es zugleich Befürchtungen, dass es zu einer zweiten Infektionswelle kommt. Dann könnten die Beschränkungen wieder eingeführt werden, erklärte die Commonwealth Bank of Australia. In Tokio machte der Nikkei-Index anfängliche Verluste im Handelsverlauf fast vollständig wieder wett und trat bei 19.771 Punkten auf der Stelle. Die Börse in Shanghai zeigte sich wenig verändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. In Südkorea zog der Index 0,6 Prozent an. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 1,9 Prozent im Plus. Unterdessen hielt der Ausverkauf beim Öl an. Ein Barrel (159 Liter) US-Leichtöl kostet mit 10,64 Dollar 16,7 Prozent weniger als am Montag. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 5,7 Prozent auf 18,85 Dollar. Für Verunsicherung sorgt, dass es kaum noch Lagermöglichkeiten für den Rohstoff gibt und zugleich die Nachfrage wegen der Coronavirus-Pandemie kollabiert ist. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 19.771,19 -0,1 Topix 1.449,15 +0,1 Shanghai 2.812,65 -0,1 CSI300 3.850,01 +0,7 Hang Seng 24.528,95 +1,0 Kospi 1.934,09 +0,6 Euro/Dollar 1,0812 Pfund/Dollar 1,2405 Dollar/Yen 107,21 Dollar/Franken 0,9788 Dollar/Yuan 7,0843 Dollar/Won 1.225,79 (Reporter: Stanley White, Chibuike Oguh; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)