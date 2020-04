MÄRKTE-Asien-Börsen vor Fed zögerlich - Feiertag in Japan

Frankfurt/Tokio, 29. Apr (Reuters) - Anleger an den asiatischen Börsen haben sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch bedeckt gehalten. In Tokio fand feiertagsbedingt kein Handel statt. In China lag der Shanghaier Index 0,3 Prozent höher. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Die Börse in Südkorea stieg um 0,7 Prozent. Anlegern in China gefielen vor allem solide Quartalszahlen der großen Bankhäuser. Trotz der Coronavirus-Pandemie stiegen die Gewinne zum Jahresanfang, wenn auch die Nettomargen zurückgingen. Aktien der Bank of China und der Bank of Communications notierten bis zu 0,4 Prozent höher. Auch Immobilienwerte waren gefragt, während der Branchenindex für Konsumwerte 1,8 Prozent abgab. Grundsätzlich fassten Investoren etwas Mut, da Teile der Vereinigten Staaten, Europas und Australiens die Pandemie-Beschränkungen schrittweise lockern. Auch stabile Ölpreise verbesserten die Stimmung an den Finanzmärkten. Dennoch sei ungewiss, wie es an den Börsen weitergehe, sagten Strategen. Deswegen rückten die Entscheidungen der Notenbanken in den USA und Europa in dieser Woche in den Vordergrund. Die Fed hat den geldpolitischen Schlüsselsatz unter dem Eindruck der Krise bereits in zwei Sitzungen außerhalb der Reihe auf die aktuelle Spanne von null bis 0,25 Prozent nach unten gesetzt. Experten erwarteten diesmal keine weitere Absenkung, zumal Notenbankchef Jerome Powell einen negativen Zins weitgehend ausgeschlossen hat. Allerdings dürften die Währungshüter den Finanzmärkten eine Orientierungslinie geben, wie sie die Konjunkturaussichten einschätzen und wie lange sie am Niedrigzins festhalten könnten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.819,14 +0,3 CSI300 3.860,48 +0,3 Hang Seng 24.595,98 +0,1 Kospi 1.947,56 +0,7 Euro/Dollar 1,0848 Pfund/Dollar 1,2462 Dollar/Yen 106,52 Dollar/Franken 0,9731 Dollar/Yuan 7,0758 Dollar/Won 1.218,04 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)