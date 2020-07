MÄRKTE-Chinas Börsen erneut auf Höhenflug

Frankfurt/Tokio, 13. Jul (Reuters) - Die Aussicht auf zusätzliche Konjunkturhilfen der chinesischen Notenbank und die Hoffnung auf starke Firmenbilanzen geben den asiatischen Börsen Auftrieb. Der Leitindex der Aktienmärkte von Shanghai und Shenzhen stieg am Montag um bis zu 2,6 Prozent auf ein Fünf-Jahres-Hoch von 4878,08 Punkten. Die Börse Shanghai erreichte mit 3458,79 Zählern zeitweise den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Der japanische Nikkei-Index gewann gut zwei Prozent auf 22.785 Punkte. Da wegen der Coronavirus-Krise die Erwartungen an die Geschäftszahlen der Unternehmen gering seien, seien positive Überraschungen in der anstehenden Bilanzsaison unausweichlich, sagten Börsianer. Parallel dazu stellte ein chinesischer Zentralbanker für die zweite Jahreshälfte weitere geldpolitische Hilfen für die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft in Aussicht. Ein weiterer Stimmungsaufheller waren positive Ergebnisse einer Studie über die Wirksamkeit des Gilead-Medikaments Remdesivir zur Behandlung von Corona-Patienten. Vor diesem Hintergrund griffen Anleger bei konjunkturabhängigen Werten zu. Die Aktien der japanischen Autobauer Mazda, Honda und Mitsubishi stiegen um bis zu 8,8 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.784,74 +2,2 Topix 1.573,02 +2,5 Shanghai 3.431,89 +1,4 CSI300 4.837,91 +1,8 Hang Seng 25.942,48 +0,8 Kospi 2.186,06 +1,7 Euro/Dollar 1,1327 Pfund/Dollar 1,2658 Dollar/Yen 106,90 Dollar/Franken 0,9392 Dollar/Yuan 6,9987 Dollar/Won 1.200,40 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)