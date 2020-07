MÄRKTE-Virus-Sorgen und Spannungen zwischen USA und China drücken Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 14. Jul (Reuters) - Der Anstieg der Coronavirus-Infektionen und die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China machen Asien-Anleger nervös. Sie gingen am Dienstag auf Nummer sicher und machten Kasse. Der japanische Nikkei-Index fiel um ein knappes Prozent auf 22.581 Punkte, und die Börse Shanghai büßte 1,7 Prozent auf 3384 Zähler ein. Der Hongkonger Leitindex rutschte nach der Verhängung neuer Pandemie-Restriktionen um bis zu zwei Prozent ab. Im Streit um Ressourcen im Südchinesischen Meer verschärften die USA den Ton gegenüber China. Man werde nicht zulassen, dass China das Gebiet als sein Seereich behandle. Die Volksrepublik beansprucht 90 Prozent des Gebiets für sich, auf das jedoch auch andere Staaten wie Vietnam, Taiwan und den Philippinen zum Teil Anspruch erheben. Die Meinungsverschiedenheiten drehten sich inzwischen nicht mehr nur um Handelsfragen, sondern zahlreiche politische und strategische Fragen, sagte Vishnu Varathen, Chef-Ökonom der Mizhuo Bank. Dies erschwere die Suche nach einer Lösung. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt gehörten die Technologiewerte, die unter Kursverlusten ihrer US-Rivalen litten. So verloren die Aktien von Advantest, Screen Holdings, Tokyo Electron und Fujitsu bis zu 2,4 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.583,12 -0,9 Topix 1.565,04 -0,5 Shanghai 3.380,71 -1,8 CSI300 4.752,42 -2,1 Hang Seng 25.369,32 -1,6 Kospi 2.173,27 -0,6 Euro/Dollar 1,1337 Pfund/Dollar 1,2544 Dollar/Yen 107,22 Dollar/Franken 0,9420 Dollar/Yuan 7,0117 Dollar/Won 1.206,41 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)