MÄRKTE-Hoffnungen auf Corona-Impfstoff stützen Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 15. Jul (Reuters) - Optimismus hinsichtlich eines Coronavirus-Impfstoffs hat Anleger an den asiatischen Börsen am Mittwoch in Kauflaune versetzt. Die sich zuspitzenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China bremsten hingegen die Börse in Schanghai. In Tokio kletterte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,6 Prozent auf 22.945 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um 1,6 Prozent. Die US-Firma Moderna gab bekannt, ihr Impfstoffkandidat habe in einer laufenden Studie im Frühstadium seine Sicherheit unter Beweis gestellt und bei allen Probanden die erwünschte Immunreaktion hervorgerufen. "Der Impfstoff ist mehr als ein Show-Stopper. Er ist der ultimative Rezessions-Stopper", sagte Stephen Innes, Marktstratege beim Handelshaus AxiCorp. Zu den größten Gewinnern in Tokio zählten die Titel des Autoherstellers Nissan mit einem Aufschlag von 6,7 Prozent und des Stahlverarbeiters JFE mit einem Plus von 4,5 Prozent. Die Börse in Shanghai lag hingegen leicht im Minus. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Sanktionsgesetze, um China für das Hongkonger Sicherheitsgesetz, "zur Rechenschaft zu ziehen". Er erklärte die Vorzugsbehandlung der Sonderverwaltungszone für beendet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.945,50 +1,6 Topix 1.589,51 +1,6 Shanghai 3.403,78 -0,3 CSI300 4.809,06 +0,1 Hang Seng 25.498,05 +0,1 Kospi 2.203,59 +0,9 Euro/Dollar 1,1404 Pfund/Dollar 1,2585 Dollar/Yen 107,23 Dollar/Franken 0,9396 Dollar/Yuan 6,9964 Dollar/Won 1.200,35 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)