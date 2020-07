MÄRKTE-Furcht vor Handelsstreit USA/China drückt Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 16. Jul (Reuters) - Die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und China sowie erneute Beschränkungen in Coronavirus-Hotspots haben die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,8 Prozent auf 22.763 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent. Selbst eine stärker als erwartet ausgefallene Erholung der chinesischen Wirtschaft im zweiten Quartal reichte nicht aus, um die Anleger in Kauflaune zu bringen. Die Börse in Shanghai lag mehr als zwei Prozent im Minus. "Der Aufwärtstrend an den Finanzmärkten wird durch die deutliche Zunahme von Coronavirus-Infektionen und die Spannungen zwischen den beiden Wirtschaftsriesen der Welt begrenzt", sagte Stratege Masayuki Kichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. US-Präsident Donald Trump schließt zusätzlich zu dem am Dienstag in Kraft getretenen Sanktionsgesetz gegen China weitere Maßnahmen gegen chinesische Regierungsbeamte nicht aus. Zu den größten Verlierern in Tokio zählten Aktien aus den Sektoren Pharma sowie IT und Telekommunikation. Deutlich abwärts wird es an den Börsen Kichikawa zufolge allerdings angesichts der Niedrig-Zinsen und der besseren Aussichten für Chinas Wirtschaft nicht gehen. Chinas Industrie nimmt nach dem Schock des Coronavirus-Ausbruchs weiter Fahrt auf. Die Produktion stieg im Juni gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Prozent. Immer mehr Unternehmen konnten nach dem Lockdown zur Eindämmung des Virus ihre Produktion wieder hochfahren. "China steht wieder bereit. Jetzt ist China aber darauf angewiesen, dass die produzierten Güter auch abgenommen werden", sagte Stratege Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.760,54 -0,8 Topix 1.579,06 -0,7 Shanghai 3.279,16 -2,4 CSI300 4.611,33 -2,8 Hang Seng 25.164,30 -1,3 Kospi 2.186,38 -0,7 Euro/Dollar 1,1398 Pfund/Dollar 1,2547 Dollar/Yen 106,91 Dollar/Franken 0,9455 Dollar/Yuan 6,9966 Dollar/Won 1.205,52 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)