MÄRKTE-Virus-Sorgen drücken Asiens Börsen - TSMC im Plus

Frankfurt/Tokio, 17. Jul (Reuters) - Wieder aufkeimende Zweifel an einer kraftvollen Erholung der Weltwirtschaft setzen dem japanischen Aktienmarkt zu. Der Nikkei-Index fiel am Freitag um ein halbes Prozent auf 22.652 Punkte. Die Börse Shanghai baute ihre Verluste vom Donnerstag aus und büßte ähnlich stark auf 3192 Zähler ein. Sorgen bereiteten Investoren die steigenden Infektionszahlen in den USA und Japan. Die Hoffnung auf die rasche Markteinführung eines Impfstoffs verhindere aber einen Ausverkauf am Aktienmarkt, sagte Anlagestratege Tomo Kinoshita vom Vermögensverwalter Invesco. Die zu erwartende Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung könnte aber zu Kursrücksetzern führen. Ein Lichtblick waren dagegen die Quartalsergebnisse von TSMC. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Computerchips steigerte unter anderem dank der hohen Nachfrage nach Prozessoren für den neuen Mobilfunkstandard 5G den Gewinn um 81 Prozent auf einen Rekordwert von umgerechnet 3,6 Milliarden Euro. TSMC-Aktien stiegen an der Börse Taipeh um knapp drei Prozent. In ihrem Windschatten gewannen japanische Hightech-Werte wie Advantest, Screen Holdings und Alps Alpine bis zu 2,1 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.646,66 -0,5 Topix 1.572,36 -0,4 Shanghai 3.193,87 -0,5 CSI300 4.506,46 -0,2 Hang Seng 25.057,26 +0,4 Kospi 2.199,22 +0,7 Euro/Dollar 1,1381 Pfund/Dollar 1,2556 Dollar/Yen 107,19 Dollar/Franken 0,9445 Dollar/Yuan 7,0012 Dollar/Won 1.206,60 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)