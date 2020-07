MÄRKTE-Anleger in Asien warten auf Durchbruch bei EU-Gipfel

* Nikkei 0,1 Prozent fester * Japans Außenhandel sinkt erneut * Börse in Shanghai legt 2,6 Prozent zu Frankfurt/Tokio, 20. Jul (Reuters) - Die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten haben sich zum Wochenanfang weitgehend abwartend gezeigt. Im Fokus der Investoren stand vor allem das Gipfeltreffen der Europäischen Union, auf dem die Staats- und Regierungschefs über einen Plan zur Wiederbelebung der von der Coronavirus-Pandemie gebeutelten Volkswirtschaften feilschen. Nachdem in der Nacht noch kein Durchbruch erzielt wurde, wurden die Beratungen abermals verlängert und sollen nun am Nachmittag fortgesetzt werden. Zwischen den 27 EU-Ländern herrscht Uneinigkeit darüber, wie ein billionenschwerer Hilfsfonds aufgeschlüsselt werden soll und welche Bedingungen für die Gelder gelten sollen. In Tokio machte der Nikkei-Index am Montag anfängliche Verluste im Handelsverlauf wieder wett und schloss mit 22.717 Punkten knapp 0,1 Prozent fester. Auf die Stimmung drückten Export-Daten, wonach die Ausfuhren des Landes im Juni den vierten Monat in Folge im zweistelligen Bereich zurückgegangen sind. Auch ein weiterer Anstieg der weltweiten Coronavirus-Fälle belastete die Märkte. Zu den größten Verlierern gehörten australische Aktien, die Börse in Sydney verlor 0,5 Prozent, nachdem die Coronavirus-Fälle im Bundesstaat Victoria weiter zugenommen haben. Dagegen lag die chinesische Börse in Shanghai 2,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte ebenfalls knapp 2,6 Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,8 Prozent fester. "Das Engagement der EU-Staats- und Regierungschefs bei der Ausweitung der Gespräche sowie Berichte über weitere Gespräche - falls heute keine Einigung erzielt wird - zeigen den Wunsch, den Hilfsfonds in irgendeiner Form hinzubekommen", sagte Tapas Strickland, Analyst bei der australischen Bank NAB. Es sei jedoch noch wahrscheinlich "ein sehr langer und kurvenreicher Weg" bis zu einer Einigung. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.717,48 +0,1 Topix 1.577,03 +0,2 Shanghai 3.305,68 +2,9 CSI300 4.668,92 +2,7 Hang Seng 25.113,97 +0,1 Kospi 2.198,20 -0,1 Euro/Dollar 1,1462 Pfund/Dollar 1,2552 Dollar/Yen 107,23 Dollar/Franken 0,9392 Dollar/Yuan 6,9852 Dollar/Won 1.203,04 (Reporter: Swati Pandey, Sumeet Chatterjee; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)