MÄRKTE-EU-Finanzpaket lässt Anleger an Asien-Börsen zugreifen

* Einigung auf EU-Finanzpaket nach tagelangem Ringen * Hoffen auf weitere Hilfen in USA * Nikkei steigt 0,7 Prozent Frankfurt/Tokio, 21. Jul (Reuters) - Die Einigung der EU-Staaten auf ein billionenschweres Finanzpaket im Kampf gegen die Corona-Krise hat an den asiatischen Aktienmärkten für Rückenwind gesorgt. Zudem ließ die Aussicht auf ein weiteres Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise in den USA die Kauflaune steigen. Auch Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das neuartige Coronavirus förderten die Risikofreude. In Tokio stieg der Nikkei-Index am Dienstag 0,7 Prozent auf 22.884 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte 0,4 Prozent. Die chinesische Börse in Shanghai legte 0,3 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent. Nach tagelangen zähen Verhandlungen haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Dienstagmorgen auf einen 750 Milliarden schweren Aufbaufonds geeinigt, der besonders schwer von der Virus-Pandemie getroffenen Staaten wieder auf die Beine helfen soll. Auch der EU-Haushaltsrahmen von 2021 bis 2027 mit einem Volumen von 1,074 Milliarden Euro wurde beschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.884,22 +0,7 Topix 1.582,74 +0,4 Shanghai 3.320,36 +0,2 CSI300 4.692,34 +0,3 Hang Seng 25.506,29 +1,8 Kospi 2.228,83 +1,4 Euro/Dollar 1,1446 Pfund/Dollar 1,2697 Dollar/Yen 107,26 Dollar/Franken 0,9384 Dollar/Yuan 6,9911 Dollar/Won 1.197,60 (Reporter: Hideyuki Sano, Elizabeth Dilts Marshall; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)