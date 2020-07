MÄRKTE-Steigende Corona-Infektionen verunsichern Asien-Anleger

* Gewinnmitnahmen in Tokio * Kapitalmarktreformen in China Frankfurt/Tokio, 22. Jul (Reuters) - An den asiatischen Aktienmärkten haben sich Anleger am Mittwoch nicht aus der Deckung gewagt. Steigende Coronavirus-Fälle vor allem in den USA, Indien, Lateinamerika und Australien drückten die Kauflaune der Investoren. Die Vereinigten Staaten hatten am Dienstag erstmals seit Juni wieder mehr als 1000 Todesfälle im Zuge einer Covid-19-Erkrankung innerhalb eines Tages vermeldet. US-Präsident Donald Trump warnte, dass die Dinge wahrscheinlich "zunächst schlimmer werden, bevor sie besser werden" und forderte die Bürger auf, Atemschutzmasken zu tragen. Auch er selbst werde nun einen Mund-Nasen-Schutz tragen - dies hatte er bislang abgelehnt. In Tokio kam es vor dem langen Wochenende in Japan zudem zu Gewinnmitnahmen. Der Nikkei-Index sank 0,6 Prozent auf 22.751 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab in gleichem Umfang nach. Zulegen konnten die Aktien des japanischen Pharmaunternehmens Nichi-Iko Pharmaceutical: Der Einsatz seines Steroids Dexamethason wurde zur Behandlung von Covid-19-Patienten in Japan zugelassen. Eine britische Studie hatte zuvor gezeigt, dass das Mittel die Sterblichkeitsrate bei Patienten senkt. Ein Sprung bei den Infektionszahlen drückte den Index in Australien um 1,3 Prozent. In Seoul notierte der Markt wenig verändert. Dagegen zog die Börse in Shanghai 0,8 Prozent an. Auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann ein Prozent. Für Rückenwind sorgten Kapitalmarktreformen der chinesischen Regierung. Unter anderem wurde der Aktienindex in Shanghai zum ersten Mal seit 30 Jahren umgestaltet und bislang am sogenannten STAR-Markt notierte Technologieunternehmen hinzugefügt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.751,61 -0,6 Topix 1.572,96 -0,6 Shanghai 3.330,29 +0,3 CSI300 4.710,99 +0,4 Hang Seng 25.486,71 -0,6 Kospi 2.228,66 +0,0 Euro/Dollar 1,1533 Pfund/Dollar 1,2712 Dollar/Yen 106,84 Dollar/Franken 0,9322 Dollar/Yuan 6,9735 Dollar/Won 1.193,69 (Reporter: Tom Westbrook, Luoyan Liu, Andrew Galbraith; geschrieben von Katharina Loesche und Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)