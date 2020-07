MÄRKTE-Spannungen zwischen USA und China belasten Asiens Börsen

Frankfurt/Shanghai, 23. Jul (Reuters) - Die Furcht vor zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China hat Asiens Anleger am Donnerstag verunsichert. Die Hoffnung auf zusätzliche Konjunkturstützen sorgte dagegen für etwas Zuversicht. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan lag 0,18 Prozent höher. Aufwärts ging es in Australien und Hongkong, während die chinesischen Aktienmärkte Verluste verzeichneten. In Japan waren die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Konjunkturstützen in noch nie dagewesener Höhe kämen den Risiko-Papieren wie Aktien zugute, sagte Kay Van-Petersen, Stratege beim Finanzdienstleister Saxo Capital Markets. "Die Kräfte der Liquidität sind so groß wie nie zuvor ... Wir sehen das, was es schon nach der weltweiten Finanzkrise gab, aber jetzt auf Steroid." Auf die Stimmung drückte dagegen die Entscheidung der USA, das chinesische Konsulat in Houston zu schließen. Die Regierung in Washington begründete das mit Spionagevorwürfen. China bezeichnete das als "noch nicht dagewesene Eskalation" durch Washington. Ein Insider sagte, die Regierung in Peking erwäge nun, als Vergeltung das US-Konsulat in Wuhan zu schließen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.314,84 -0,6 CSI300 4.696,95 -0,4 Hang Seng 25.183,44 +0,5 Kospi 2.216,19 -0,6 Euro/Dollar 1,1590 Pfund/Dollar 1,2748 Dollar/Yen 107,08 Dollar/Franken 0,9275 Dollar/Yuan 6,9938 Dollar/Won 1.196,41 (Reporterin: Andrew Galbraith und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)