MÄRKTE-Spannungen zwischen USA und China verderben Asiens Anlegern die Stimmung

Frankfurt/Sydney, 24. Jul (Reuters) - Die verschärften Spannungen zwischen den USA und China haben den asiatischen Anlegern zum Wochenschluss die Kauflaune verhagelt. In China gaben die Kurse am Freitag rund vier Prozent nach, der MSCI-Index für die asiatischen Werte ohne Japan verlor 1,7 Prozent. In Tokio war die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Die chinesische Regierung ordnete die Schließung des US-Konsulats in Chengdu an und reagierte damit auf die Entscheidung der USA, das chinesische Konsulat in Houston im Bundesstaat Texas zu schließen. Auf die Stimmung drückten auch Ermittlungen gegen Apple. Mehrere US-Bundesstaaten leiteten einem Dokument zufolge Untersuchungen wegen etwaiger Verbrauchertäuschung ein. Das sei ein Vorgeschmack auf das, was nach der US-Wahl im November in Bezug auf ein schärferes Vorgehen gegen die Technologiekonzerne bevorstehe, sagte Ray Attrill, Chefstratege beim Finanzdienstleister NAB. Der Euro setzte seinen Höhenflug fort und lag über der Marke von 1,16 Dollar, das ist das höchste Niveau seit Ende 2018. Seit Wochenauftakt hat er 1,5 Prozent an Wert gewonnen. Händler verwiesen auf die Einigung des EU-Gipfels auf einen Corona-Wiederaufbaufonds. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.194,81 -3,9 CSI300 4.499,75 -4,5 Hang Seng 24.707,96 -2,2 Kospi 2.200,44 -0,7 Euro/Dollar 1,1607 Pfund/Dollar 1,2736 Dollar/Yen 106,36 Dollar/Franken 0,9243 Dollar/Yuan 7,0170 Dollar/Won 1.201,67