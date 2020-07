MÄRKTE-Anleger in Asien wagen sich nicht aus der Deckung

* USA-China-Streit belastet * TSMC-Aktien gefragt Frankfurt/Tokio, 27. Jul (Reuters) - Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China haben sich Anleger an den asiatischen Aktienmärkten zum Wochenanfang zurückgehalten. Die Wortwahl von US-Außenminister Mike Pompeo sei inzwischen so aggressiv, dass "die Märkte sich Sorgen über eine weitere Eskalation machen", sagte Chef-Investmentstratege Norihiro Fujito von Mitsubishi Securities. In Tokio sank der Nikkei-Index nach einem langen Wochenende 0,2 Prozent auf 22.715 Punkte. Die chinesische Börse in Shanghai notierte leicht schwächer. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,8 Prozent. Die Aktien des Halbleiterherstellers TSMC stiegen in Taiwan fast zehn Prozent. Hintergrund sind Andeutungen von Intel, möglicherweise auf eine eigene Fertigung zu verzichten. Der US-Konzern hinkt seinem Zeitplan zur Entwicklung einer neuen Chip-Generation um Monate hinterher, wie vergangene Woche bekannt wurde. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.715,85 -0,2 Topix 1.576,69 +0,2 Shanghai 3.192,07 -0,2 CSI300 4.507,22 +0,0 Hang Seng 24.598,06 -0,4 Kospi 2.217,86 +0,8 Euro/Dollar 1,1714 Pfund/Dollar 1,2829 Dollar/Yen 105,41 Dollar/Franken 0,9167 Dollar/Yuan 7,0004 Dollar/Won 1.196,15 (Reporter: Hideyuki Sano; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)