MÄRKTE-Konjunkturhoffnungen stimmen Asien-Anleger zuversichtlicher

* Warten auf Firmenzahlen und Fed * Softbank-Bank auf 20-Jahres-Hoch Frankfurt/Tokio, 28. Jul (Reuters) - Die Aussicht auf weitere Konjunkturhilfen und einen Coronavirus-Impfstoff lockt Anleger an den Aktienmärkten in Fernost aus der Deckung. In den Fokus rückten am Dienstag zunehmend Unternehmenszahlen und die anstehende Sitzung der US-Notenbank Fed. "Auch wenn morgen noch nicht die Zeit für eine deutlich expansivere Ausrichtung der Geldpolitik gekommen sein dürfte, wird sich die Fed wohl klar lockerungsbereit zeigen", sagte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. In Tokio gab der Nikkei-Index anfängliche Gewinne wieder ab und notierte 0,3 Prozent tiefer bei 22.657 Punkten. Der Handel verlief insgesamt schleppend, weil sich Investoren vor einer Flut von Unternehmenszahlen in den kommenden Tagen mit Käufen zurückhielten. Für negative Impulse sorgte ein stärkerer Yen, der die im Ausland erzielten Gewinne japanischer Exportfirmen schmälert. Der japanische Technologieinvestor SoftBank, der auch in viele US-Start-ups investiert ist, profitierte vom Höhenflug der Technologieaktien in den USA. Softbank-Aktien kletterten zwei Prozent auf ein 20-Jahres-Hoch. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg ebenfalls um 0,9 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.657,38 -0,3 Topix 1.569,12 -0,5 Shanghai 3.208,76 +0,1 CSI300 4.537,93 +0,2 Hang Seng 24.655,84 +0,2 Kospi 2.256,99 +1,8 Euro/Dollar 1,1726 Pfund/Dollar 1,2863 Dollar/Yen 105,55 Dollar/Franken 0,9203 Dollar/Yuan 7,0008 Dollar/Won 1.197,71 (Reporter: Wayne Cole; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Siebold. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)