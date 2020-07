MÄRKTE-Aktienmärkte in Fernost vor Fed-Sitzung uneinheitlich

* Nikkei büßt 1,2 Prozent ein * Canon-Aktien brechen ein * Warten auf Fed Frankfurt/Tokio, 29. Jul (Reuters) - Die Börsen in Asien haben am Mittwoch vor der Entscheidung der US-Notenbank Fed keine gemeinsame Richtung gefunden. Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen in den USA erwarten viele Experten, dass die Währungshüter deutlich machen, dass sie notfalls neue Konjunkturspritzen setzen können. "Die Fed wird heute vermutlich keine brandneuen Infos geben, sondern Fed-Chef (Jerome) Powell wird erneut betonen, dass sie erst einmal auf lange Zeit expansiv bleiben wird und bereit ist, falls nötig noch expansiver zu werden und alles zu tun, um die Wirtschaft zu stützen", sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Der Streit im US-Kongress über ein weiteres Hilfspaket in der Coronavirus-Krise im Volumen von rund einer Billion Dollar drückte in Tokio die Kurse. Der Nikkei-Index gab 1,2 Prozent auf 22.397 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,3 Prozent. Auf die Stimmung drückten schwache Unternehmenszahlen. Canon-Aktien fielen 13,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 21 Jahren, nachdem der Kamera- und Druckerhersteller wegen des Geschäftseinbruchs in der Corona-Krise seinen ersten Quartalsverlust eingefahren hat. Dagegen zog die Börse in Shanghai 1,4 Prozent an. Analysten zufolge stiegen Anleger nach vorangegangenen Kursverlusten wieder in den Markt ein. "Es ist eine technische Erholung nach der großen Korrektur in der vergangenen Woche", sagte Ren Chengde, Analyst bei der chinesischen Bank Galaxy Securities. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans<.MIAPJ0000PUS< stieg um 0,9 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.397,11 -1,2 Topix 1.549,04 -1,3 Shanghai 3.281,90 +1,7 CSI300 4.662,13 +2,1 Hang Seng 24.858,89 +0,4 Kospi 2.265,46 +0,4 Euro/Dollar 1,1737 Pfund/Dollar 1,2928 Dollar/Yen 104,99 Dollar/Franken 0,9168 Dollar/Yuan 7,0026 Dollar/Won 1.193,03 (Reporter: Suzanne Barlyn; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)