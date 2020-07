MÄRKTE-Fed-Kurs sorgt für Unterstützung an den Asien-Börsen

* Null-Zins-Politik hebt Risikofreude * Streit über US-Hilfspaket trübt Stimmung Frankfurt/Tokio, 30. Jul (Reuters) - Die Zusage der US-Notenbank für eine anhaltende Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise sorgt für Unterstützung an den asiatischen Aktienmärkten. In Tokio gab der Nikkei am Donnerstag zwar anfängliche Gewinne im Handelsverlauf wieder ab und verlor 0,3 Prozent auf 22.339 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg aber um 0,3 Prozent. In Südkorea legte der Leitindex 0,2 Prozent zu, in Australien ging es um 0,7 Prozent nach oben. Chinesische Aktien zeigten sich wenig verändert. Der Markt in Hongkong notierte etwas fester. Wegen des historischen Konjunktureinbruchs im Zuge der Pandemie hält die Fed den Zins nahe null und die Tür für neue Nothilfen weiter offen. Zudem versprach die Zentralbank, die gesamte Bandbreite ihrer Instrumente zu nutzen. Die große Präsenz der Fed gebe riskanten Anlagen Rückhalt, sagte Matthew Sherwood, Analyst bei der Finanzgruppe Perpetual. "Aber die Fed verfügt über keinerlei Instrumente, um eine Erholung in die Wege zu leiten, was bedeutet, dass die Fiskalpolitik zur Stützung der Haushaltseinkommen beibehalten werden muss." Dies gelte vor allem vor dem Hintergrund, dass die Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten steigen könnte. Der anhaltende Streit im US-Kongress über ein weiteres Hilfspaket trübte deshalb die Stimmung der Händler. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.339,23 -0,3 Topix 1.539,47 -0,6 Shanghai 3.286,10 -0,3 CSI300 4.655,82 -0,5 Hang Seng 24.811,94 -0,3 Kospi 2.267,01 +0,2 Euro/Dollar 1,1753 Pfund/Dollar 1,2947 Dollar/Yen 105,23 Dollar/Franken 0,9139 Dollar/Yuan 7,0039 Dollar/Won 1.194,30 (Reporter: Swati Pandey; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)