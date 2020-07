MÄRKTE-Rekordeinsturz der US-Wirtschaft verunsichert Anleger in Asien

Frankfurt/Tokio, 31. Jul (Reuters) - Der Rekordeinsturz der Wirtschaft in den USA hat die asiatischen Anleger zum Wochenschluss verunsichert. Auch der weltweite Anstieg der Coronavirus-Infektionen drückte am Freitag auf die Stimmung der Investoren. Positive Konjunkturdaten aus China fanden in dem Zusammenhang kaum Gehör. "Wir sehen einige vorsichtige Anzeichen einer Belebung des internationalen Handels im Zuge der Öffnung der Wirtschaft, aber Investoren achten im Moment stärker auf die Rezession in den Industriestaaten und die steigenden Infektionen", sagte Ryan Felsman, Volkswirt beim Broker CommSec. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,8 Prozent schwächer bei 21.710 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht gab er 4,6 Prozent nach. Die chinesischen Aktien notierten dagegen etwas fester. Am Devisenmarkt setzte der Dollar seinen Kurssturz fort. Der Euro stieg im Gegenzug über 1,19 Dollar und notierte damit so hoch wie seit Mai 2018 nicht mehr. Binnen Monatsfrist hat er fast sechs Prozent an Wert zugelegt, das ist der größte Monatsgewinn seit einem Jahrzehnt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.710,00 -2,8 Topix 1.496,06 -2,8 Shanghai 3.296,38 +0,3 CSI300 4.678,42 +0,5 Hang Seng 24.676,14 -0,1 Kospi 2.253,95 -0,6 Euro/Dollar 1,1881 Pfund/Dollar 1,3125 Dollar/Yen 104,37 Dollar/Franken 0,9071 Dollar/Yuan 6,9909 Dollar/Won 1.191,11 (Reporter: Andrew Galbraith und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)