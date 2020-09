MÄRKTE-Chinas Börsen nach PBoC-Zinsentscheid tiefer

Frankfurt/Tokio, 21. Sep (Reuters) - Enttäuschte Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen der nationalen Notenbank lösen Gewinnmitnahmen am chinesischen Aktienmarkt aus. Als weiteren Belastungsfaktor nannten Aktienhändler die weltweit steigenden Corona-Infektionen. Die Börse Shanghai fiel am Montag um 0,5 Prozent auf 3321 Punkte. Der japanische Aktienmarkt blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Die chinesische Notenbank tastete ihren Leitzins nicht an. Eine weitere Lockerung der Geldpolitik sei erst dann zu erwarten, wenn die Corona-Fallzahlen in dem Land wieder stiegen, schrieben die Analysten der ING Bank. Durchgesickerte US-Daten über Mängel bei Bekämpfung von Geldwäsche schickte die Aktien von HSBC und Standard Chartered auf Talfahrt. Den von mehreren Medien ausgewerteten Daten des US-Finanzministeriums zufolge sollen Banken in den vergangenen Jahren trotz Anzeichen für Geldwäsche große Summen verdächtigen Geldes bewegt haben. Dabei seien die Namen dieser beiden Institute besonders häufig in den Dokumenten aufgetaucht. HSBC verweist in einem Brief an Reuters auf das Alter der Dokumente und auf konzernweite Schritte im Kampf gegen Finanzbetrug. StanChart erklärt ebenfalls, umfangreiche Maßnahmen ergriffen zu haben. Die in Hongkong notierten HSBC-Titel fielen dennoch um bis zu 4,4 Prozent auf ein 25-Jahres-Tief. Die Papiere von Standard Chartered büßten knapp vier Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.318,99 -0,6 CSI300 4.699,18 -0,8 Hang Seng 24.094,58 -1,5 Kospi 2.393,04 -0,8 Euro/Dollar 1,1859 Pfund/Dollar 1,2941 Dollar/Yen 104,35 Dollar/Franken 0,9101 Dollar/Yuan 6,7597 Dollar/Won 1.157,41 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)