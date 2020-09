MÄRKTE-Furcht vor Lockdowns belastet Börsen in Asien

* HSBC und Standard Chartered geben in Hongkong nach * Börse in Tokio wegen Feiertags weiter geschlossen Tokio, 22. Sep (Reuters) - Die Angst vor erneuten Einschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hält die Aktienmärkte in Fernost weiter fest im Griff. "Wir können in naher Zukunft keine positiven Nachrichten für eine Erholung der Märkte am Horizont erkennen", sagte Steven Leung, Direktor beim Hongkonger Brokerhaus UOB Kay Hian. Angesichts der vorangegangenen Börsen-Rally sei es nicht überraschend, dass nun einige Aktienkurse wieder fielen, sagte James Rosenberg, Berater bei der Finanzfirma EL&C Baillieu in Sydney. "Hinzu kommt die Unsicherheit durch die Wahlen in den USA und eine weitere Covid-Welle in Europa ... das verunsichert die Anleger". Die Börse in Shanghai gab 0,7 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. In Hongkong büßte der Index 0,8 Prozent ein. Die auch in Hongkong notierten Aktien der britischen Banken HSBC und Standard Chartered fielen erneut mehr als zwei Prozent. Berichte über Geldwäsche durch internationale Großbanken hatten zum Wochenanfang weltweit Bankaktien zugesetzt. In Japan blieben die Handelsplätze wie am Vortag wegen eines Feiertags geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.292,12 -0,8 CSI300 4.664,14 -0,6 Hang Seng 23.751,96 -0,8 Kospi 2.329,95 -2,5 Euro/Dollar 1,1747 Pfund/Dollar 1,2792 Dollar/Yen 104,60 Dollar/Franken 0,9155 Dollar/Yuan 6,7914 Dollar/Won 1.164,76 (Reporter: Scott Murdoch, Sumeet Chatterjee; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)