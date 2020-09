MÄRKTE-Anleger in Asien halten sich mit Aktienkäufen zurück

* Nikkei gibt nach langem Wochenende leicht nach * Batterie-Zulieferer unter Druck Frankfurt/Tokio, 23. Sep (Reuters) - Die Angst vor einem weiteren Konjunktureinbruch angesichts erneuter Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die Aktienmärkte in Fernost am Mittwoch ausgebremst. "Es gibt Befürchtungen, dass Coronavirus-Infektionen bei kälterem Wetter zunehmen könnten. Darüber hinaus befürchten die Anleger eine Verzögerung der US-Konjunkturprogramme, da es das massive Wirtschaftspaket war, das den Markt gestützt hat", sagte Fumio Matsumoto, Chefstratege beim Broker Okasan Securities. In Tokio gab der Nikkei-Index nach einem langen Wochenende in Japan 0,1 Prozent auf 23.346 Punkte nach. Die chinesische Börse in Shanghai zeigte sich wenig verändert. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor ein Prozent. Unter Druck kamen in Fernost unter anderem Batterie-Zulieferer, nachdem Tesla-Chef Elon Musk eine deutliche Senkung der Preise für seine Elektroautos angekündigt hat. Dazu sollen vor allem die Produktionskosten für die Batterien heruntergefahren werden. "Tesla wird mehr Macht bei Preisverhandlungen haben, und daher werden die Gesamtkosten für Batterien weiter sinken", sagte Rho Woo-ho, Analyst beim Wertpapierhändler Meritz Securities. Panasonic-Aktien büßten knapp vier Prozent ein. Die Papiere des südkoreanischen Herstellers LG Chem rutschten 1,4 Prozent ab, der chinesische Zulieferer CATL büßte rund zwei Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.346,49 -0,1 Topix 1.644,25 -0,1 Shanghai 3.276,94 +0,1 CSI300 4.647,11 +0,2 Hang Seng 23.687,90 -0,1 Kospi 2.333,24 +0,0 Euro/Dollar 1,1689 Pfund/Dollar 1,2699 Dollar/Yen 105,10 Dollar/Franken 0,9209 Dollar/Yuan 6,7898 Dollar/Won 1.164,31 (Reporter: Tom Westbrook, Suzanne Barlyn; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)