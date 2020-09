MÄRKTE-Asien-Börsen gehen in die Knie - Konjunktursorgen

Frankfurt/Shanghai, 24. Sep (Reuters) - Die Furcht vor einer schwächelnden Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie hat die Anleger in Asien verschreckt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging in Tokio 1,1 Prozent niedriger bei 23.087,82 Punkten aus dem Handel. Auch in China, Hongkong oder Südkorea gaben die Kurse kräftig nach. Der Vizechef der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, hatte am Mittwoch erklärt, die US-Wirtschaft stecke in einem "tiefen Loch" mit hoher Arbeitslosigkeit und schwacher Nachfrage, und forderte weitere staatliche Konjunkturstützen. "Hatten wir die Erholung der Wirtschaft zu hoch eingepreist? Nach der Warnung von Clarida würde ich sagen, ja", sagte Stephen Innes, Chef-Marktstratege beim Brokerhaus AXI. "Ich denke, der Markt hatte die Erholung nach dem Tiefpunkt als zyklische Erholung interpretiert, aber so weit sind wir noch nicht." Am Devisenmarkt legte der Dollar nach dem Kursanstieg vom Mittwoch eine Pause ein. Ein Euro kostete 1,1658 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung litt zuletzt unter der Furcht vor neuerlichen Ausgangsbeschränkungen in mehreren europäischen Regionen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.087,82 -1,1 Topix 1.626,44 -1,1 Shanghai 3.236,43 -1,3 CSI300 4.582,71 -1,5 Hang Seng 23.336,81 -1,7 Kospi 2.274,75 -2,5 Euro/Dollar 1,1654 Pfund/Dollar 1,2700 Dollar/Yen 105,31 Dollar/Franken 0,9236 Dollar/Yuan 6,8221 Dollar/Won 1.172,23 (Reporter: Andrew Galbraith und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)