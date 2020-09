MÄRKTE-Asiens Börsen steigen im Sog der Wall Street

Shanghai/New York, 25. Sep (Reuters) - Kursgewinne an der Wall Street haben am Freitag die Aktienmärkte in Asien beflügelt. Börsianern zufolge setzten Investoren darauf, dass die Regierungen mit neuen Konjunkturpaketen auf den Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Krise reagieren werden. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent auf 23.231,35 Punkte. Die Börse in Shanghai rückte 0,2 Prozent vor.

Im fernöstlichen Devisenhandel tendierte der Euro etwas niedriger mit 1,1667 Dollar. Zum Yen stieg die US-Währung geringfügig auf 105,48 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0814 Franken und zum Dollar mit 0,9270 Franken. (Reporter: Andrew Galbraith, Jessica DiNapoli geschrieben von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33711 oder +49 30 2201 33702)