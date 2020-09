MÄRKTE-Hoffnung auf US-Konjunkturpaket treibt Asiens Börsen an

Frankfurt/Tokio, 25. Sep (Reuters) - Wieder aufkeimende Hoffnung auf weitere US-Konjunkturhilfen lockt Anleger an die asiatischen Aktienmärkte zurück. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,6 Prozent auf 23217 Punkte. Die chinesische Börse in Shanghai bröckelte dagegen um 0,3 Prozent auf 3215 Zähler ab. Da der dortige Handel in der kommenden Woche wegen des Nationalfeiertags ruhe, scheuten Investoren neue Engagements, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, sagte Zhang Chengyu, Manager beim Vermögensverwalter Shiji Hongfan. Die anhaltenden Spannungen Chinas mit den USA und im Konflikt mit Taiwan bereiteten ihnen Sorgen. Gestützt auf Kursgewinne der Finanzwerte gewann der australische Leitindex 1,3 Prozent. Investoren honorierten eine Lockerung der Kreditvergaberegeln, mit der die Regierung der von der Corona-Pandemie gebeutelten Wirtschaft unter die Arme greifen will. Der australische Bankenindex stieg um 3,4 Prozent. Spitzenreiter war hier Westpac Bank mit einem Kursplus von gut sieben Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.216,87 +0,6 Topix 1.633,85 +0,5 Shanghai 3.212,54 -0,3 CSI300 4.562,25 +0,0 Hang Seng 23.238,68 -0,3 Kospi 2.286,12 +0,6 Euro/Dollar 1,1668 Pfund/Dollar 1,2755 Dollar/Yen 105,35 Dollar/Franken 0,9264 Dollar/Yuan 6,8175 Dollar/Won 1.171,44 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte).)