WDHLG-MÄRKTE-Schwacher Yen hilft Nikkei - China-Börsen fallen

(Technische Wiederholung) Frankfurt/Tokio, 25. Sep (Reuters) - Dank der aktuellen Schwäche des Yen und der Spekulationen auf vorgezogene Wahlen in Japan hat der Nikkei-Index am Montag gegen den Trend zugelegt. Der Tokioter Leitindex stieg um 0,5 Prozent auf 20.397,58 Punkte. Ein Dollar verteuerte sich um bis zu 0,5 Prozent auf 112,52 Yen und macht damit Waren japanischer Firmen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger. Darüber hinaus helle die Diskussion um zusätzliche Konjunkturprogramme der japanischen Regierung die Stimmung der Anleger auf, sagte Analyst Hikaru Sato vom Finanzdienstleister Daiwa Securities. Ministerpräsident Shinzo Abe wird wohl bald Neuwahlen ankündigen. Außerdem plant er Insidern zufolge ein umgerechnet 15 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket. Die Börsen in Shanghai und Hongkong verloren im Sog eines Kurssturzes bei den Immobilienwerten 0,4 und ein Prozent. Am Wochenende hatten mehrere Städte neue Beschränkungen für Immobiliengeschäfte verhängt, um die Spekulation einzudämmen. Daraufhin verloren der chinesische und der Hongkonger Index für diesen Sektor jeweils etwa vier Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.397,58 +0,5 Topix 1.672,82 +0,5 Shanghai 3.339,76 -0,4 Hang Seng 27.557,40 -1,2 Kospi 2.380,53 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 534,82 -0,7 Euro/Dollar 1,1917 Pfund/Dollar 1,3557 Dollar/Yen 112,23 Dollar/Franken 0,9705 Dollar/Yuan 6,6059 Dollar/Won 1.131,40 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MITSUBISHI +3,6 MINEBEA MITSUMI -3,0 MOTOR NIP SHEET GLASS +3,4 MITSUI OSK -2,0 LINES SHISEIDO +3,3 HITACHI CONST -2,0 SUMCO +3,1 SHINSEI BANK -2,0 YAHOO JAPAN +2,6 NIPPON YUSEN -2,0 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

