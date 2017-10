MÄRKTE-Anleger in Asien gehen wegen Nordkorea auf Nummer sicher

Frankfurt/Tokio, 26. Sep (Reuters) - Die neuen Drohungen Nordkoreas an die USA haben Anleger in Asien beunruhigt. Die asiatischen Börsen verzeichneten am Dienstag Verluste, dagegen waren die "Antikrisen-Währung" Gold und die ebenfalls als sicherer Hafen geltende japanische Währung Yen gefragt. "Obwohl die Kapitalmärkte allmählich immun sind gegenüber diesen geopolitischen Risiken, haben die jüngsten Drohungen Nordkoreas Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst", sagte Analyst Takuya Takahashi vom Brokerhaus Daiwa Securities. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 0,3 Prozent auf 20.330 Punkte. Der breiter gefasste Topix schloss unverändert bei 1672 Zählern. Die Börse in Südkorea gab 0,2 Prozent nach. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un warf den USA vor, seinem Land den Krieg erklärt zu haben und drohte mit dem Abschuss amerikanischer Langstreckenbomber. Das international weitgehend isolierte Land ließ zudem Flugzeuge an seine Ostküste verlagern. Unter Druck an der Börse in Tokio standen vor allem Tech-Werte, nachdem zuvor an der Wall Street Apple-Aktien eingebrochen waren. Einige Anleger sind enttäuscht über die verhaltende Resonanz auf das neue iPhone. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.330,19 -0,3 Topix 1.672,74 +0,0 Shanghai 3.337,76 -0,1 Hang Seng 27.449,65 -0,2 Kospi 2.373,99 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 529,14 -0,6 Euro/Dollar 1,1850 Pfund/Dollar 1,3484 Dollar/Yen 111,52 Dollar/Franken 0,9680 Dollar/Yuan 6,6174 Dollar/Won 1.136,60 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NISSHIN STEEL +3,1 TAIYO YUDEN -5,4 CENTRAL JAPAN +2,7 MINEBEA MITSUMI -3,4 RY TOHO ZINC +2,5 SUMCO -3,4 NTT +2,3 FUJI ELECTRIC -3,4 MITSUBISHI MATL +2,1 FURUKAWA ELEC -3,4 (Reporter: Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles