MÄRKTE-Börsen in Fernost treten auf der Stelle

Tokio/Frankfurt, 27. Sep (Reuters) - Angesichts der schwelenden Krise um Nordkorea haben die Anleger in Fernost zur Wochenmitte Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. In Tokio rutschte der Nikkei-Index um 0,3 Prozent auf 20.267 Punkte ab. Der breiter gefasste Topix-Index schloss 0,5 Prozent tiefer. An den chinesischen Börsen legten die Kurse leicht zu. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstagabend in Washington erklärt, im Konflikt mit Nordkorea sei sein Land auch auf einen Militäreinsatz vorbereitet. Zudem warteten viele Anleger auf die Details einer von Trump seit langem angekündigten Steuerreform. Er will sie am Abend vorstellen. Belastend wirkten sich laut Händlern in Tokio vor allem die Dividendenabschläge zahlreicher Aktien aus. "Ohne die Abschläge, hätte der Nikkei leicht zulegen können", sagte Analyst Yutaka Miura vom Broker Mizuho Securities. Schließlich habe der Yen nach den Kommentaren von US-Notenbankchefin Janet Yellen zum Dollar nachgegeben, was die Exportchancen japanischer Unternehmen auf dem Weltmarkt verbessert. Yellen hatte am Dienstagabend erklärt, die unerwünscht niedrige Inflation stehe weiteren Zinserhöhungen nicht im Wege. Es sei unklug zu warten, bis das Zwei-Prozent-Ziel bei der Teuerung erreicht sei. Der Dollar stieg im asiatischen Handel auf 112,54 Yen von 112,22 Yen im späten US-Geschäft. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.267,05 -0,3 Topix 1.664,43 -0,5 Shanghai 3.348,03 +0,1 Hang Seng 27.607,68 +0,3 Kospi 2.373,34 +0,0 MSCI-Index Asien ex Japan 529,18 +0,1 Euro/Dollar 1,1772 Pfund/Dollar 1,3412 Dollar/Yen 112,47 Dollar/Franken 0,9717 Dollar/Yuan 6,6383 Dollar/Won 1.138,06 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +6,6 ISUZU MOTORS -3,3 SHOWA DENKO +4,1 MATSUI SEC -3,1 UNITIKA +3,8 SKY PRFCT JSAT -3,1 H CHIYODA CORP +2,7 NIPPON PAPER -3,1 IND RICOH CO LTD +2,7 KEIO -3,1 (Reporter: Ayai Tomisawa und Andrea Lentz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

