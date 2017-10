MÄRKTE-Neuwahlen machen Anleger in Japan nervös

Frankfurt/Tokio, 29. Sep (Reuters) - Die politische Unsicherheit in Japan hat die Anleger am Freitag in Schach gehalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index der Börse in Tokio ging mit 20.356 Punkten kaum verändert aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix verlor 0,1 Prozent auf 1674 Zähler. Im Fokus der Investoren stehen die von Japans Ministerpräsident Shinzo Abe angekündigten Neuwahlen, die am 22. Oktober stattfinden sollen. Abe will seine derzeit guten Umfragewerte und die Schwäche der Opposition nutzen, um sich eine weitere Amtszeit zu sichern. Angesichts der Wahl-Überraschungen in anderen Ländern schließen Experten aber nicht aus, dass Abes Plan für ihn schiefgehen kann. An anderen asiatischen Börsen waren Anleger risikofreudiger. Der Shanghai-Composite und der Blue-Chips-Index in China legten deutlich zu. Der Kospi-Index in Südkorea baute seine Gewinne ebenfalls aus. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.356,28 +0,0 Topix 1.674,75 -0,1 Shanghai 3.347,40 +0,2 Hang Seng 27.518,06 +0,4 Kospi 2.392,46 +0,8 MSCI-Index Asien ex Japan 528,87 +0,5 Euro/Dollar 1,1776 Pfund/Dollar 1,3407 Dollar/Yen 112,68 Dollar/Franken 0,9717 Dollar/Yuan 6,6697 Dollar/Won 1.145,40 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MEIDENSHA CORP +4,9 YAMATO HOLDINGS -6,9 CREDIT SAISON +4,4 TOKYO GAS -3,0 OKUMA +3,4 FAMILYMART UNY -3,0 H ALPS ELECTRIC +3,2 TOYO SEIKAN -3,0 HLDG SUMITOMO ELEC +2,9 SHOWA DENKO -3,0 (Reporter: Lisa Twaronite, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

