MÄRKTE-Wall-Street-Rekordstände beflügeln Börsen in Fernost

Tokio, 03. Okt (Reuters) - Rekordstände an der Wall Street haben am Dienstag auch an den Asien-Börsen für gute Stimmung gesorgt. In Tokio ging der Leitindex Nikkei ein Prozent höher bei 20.614 Punkten aus dem Handel. Unterstützung kam von einem schwächeren Yen, der die Exportchancen japanischer Firmen verbessert. Auch an den übrigen Märkten in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen. Der Leitindex in Hongkong stieg um knapp zwei Prozent. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans kletterte um 0,44 Prozent. Am Montag hatten die US-Börsen getragen von ermutigenden Konjunkturdaten auf Höchstständen geschlossen. Gegen den Trend Federn lassen mussten Energiewerte, auf denen der schwächere Ölpreis lastete. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich um 0,4 Prozent auf 55,88 Dollar, US-Leichtöl um 0,3 Prozent auf 50,43 Dollar. "Das vierte Quartal ist nicht so nett zum Ölpreis - dabei schalten wir gerade von der Sommernachfrage zur Winternachfrage um", sagte Jonathan Barratt vom Vermögensverwalter Ayers Alliance. An den Devisenmärkten in Fernost verhalfen die Wirtschaftsdaten dem Dollar zu Kursgewinnen. Der Euro verlor zur US-Währung 0,2 Prozent auf 1,1706 Dollar. Zum Yen stieg der Dollar um 0,3 Prozent auf 113,26 Yen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.614,07 +1,1 Topix 1.684,46 +0,7 Shanghai Kein Handel Hang Seng 28.090,80 +2,0 Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 533,96 +0,5 Euro/Dollar 1,1708 Pfund/Dollar 1,3249 Dollar/Yen 113,08 Dollar/Franken 0,9764 Dollar/Yuan 6,6533 Dollar/Won 1.147,01 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % ADVANTEST +7,3 SHISEIDO -1,9 FURUKAWA ELEC +4,9 NIKON CORP -1,0 KANSAI ELE PWR +4,4 SONY FINANCIAL -1,0 MITSUI FUDOSAN +3,9 SUMITOMO ELEC -1,0 TOHO ZINC +3,7 MEIJI HOLDINGS -1,0 (Reporterin: Lisa Twaronite; geschrieben von Petra Jasper; redigiert von Christina Amann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236)

