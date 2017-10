MÄRKTE-Tokioter Börse kommt kaum vom Fleck

Tokio/Frankfurt, 05. Okt (Reuters) - Die Anleger in Tokio haben am Donnerstag Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Mit Blick auf die weiter schwelende Krise um Nordkorea hielten sich viele Investoren zurück. Da zudem am Freitag die für die US-Zinspolitik entscheidenden Daten vom US-Arbeitsmarkt anstanden, wollten sie sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die Umsätze waren mau, da die Börsen auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen blieben. Der Nikkei-Index schloss mit 20.628 Zählern fast unverändert. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent auf 1682 Punkte. Gegen den Trend legten Aeon-Aktien zwei Prozent zu. Japans nach Umsatz größter Einzelhändler hatte für das erste Halbjahr den höchsten Gewinn seit elf Jahren ausgewiesen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.628,56 +0,0 Topix 1.682,49 -0,1 Shanghai Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 536,99 +0,0 Euro/Dollar 1,1750 Pfund/Dollar 1,3228 Dollar/Yen 112,78 Dollar/Franken 0,9752 Dollar/Yuan 6,6533 Dollar/Won 1.140,82 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NIPPON SUISAN +6,1 SHOWA DENKO -2,8 ASAHI GROUP +5,6 NIPPON EXPRESS -2,7 HLDG SAPPORO +4,4 SEIKO EPSON -2,7 HOLDINGS DENTSU +2,7 TOKAI CARBON -2,7 AEON +2,1 SONY CORP -2,7 (Reporter: Ayai Tomisawa, geschrieben von Andrea Lentz; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

