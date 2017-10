MÄRKTE -Börse in Tokio folgt Wall Street in Gewinnzone

Tokio, 06. Okt (Reuters) - Der japanische Aktienmarkt hat am Freitag Gewinne verzeichnet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Ende des Vormittagshandels 0,25 Prozent im Plus bei 20.679 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,23 Prozent auf 1686 Zähler. Händler verwiesen auf die positiven Vorgaben aus New York und den gesunkenen Kurs des Yen zum Dollar. Auch Hoffnungen, dass US-Präsident seine Steuerreformpläne werde umsetzen können, wirkten sich positiv auf die Stimmung aus, sagte Investmentstratege Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der Euro wurde kaum verändert mit 1,1707 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 112,84 Yen und legte damit 0,3 Prozent im Wochenvergleich zu. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9788 Franken je Dollar und 1,1460 Franken je Euro gehandelt. (Reporter: Lisa Twaronite geschrieben von Boris Berner; bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)